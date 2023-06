Busalla, avanti tutta con Lanzarone

L'ottima annata appena conclusa vale per mistere Lanzarone la conferma sulla panchina del Busalla. Il lavoro è stato degno di nota con la salvezza in Eccellenza senza troppi patemi e il record di punti della società, e così non poteva che essere ancora lui a guidare i valligiani ed è lo stesso club che lo annuncia in una nota: "Super riconferma per Mister Giorgio Lanzarone, Mister in seconda e Match Analist Paolo Bagnasco, Collaborare Tecnico Marco Bagnasco, Allenatore dei portieri Maurizio Pasqua, Massaggiatore Nicolò Bellinzona e Gaggino Paolo. In bocca al lupo ragazzi!!!"

Una novità ci sarà però perché nel frattempo si aggregherà allo staff il fisioterapista Nicolò Bellinzona che seguirà sia la prima squadra che gli Juniores. A proposito della formazione giovanile del Busalla, è stata affidata a Marco Bagnasco e Paolo Bagnasco.