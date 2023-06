Busalla, la partita d'addio al calcio di Andrea Stumpo

Una partita speciale per dare l'addio al calcio, domani alle 19 a Busalla Andrea Stumpo saluta il terrangolo verde ma prima di appendere le scarpette al chiodo in tanti passeranno sul campo per rendergli omaggio.

Il Busalla calcio spiega sui propri profili social: "In Occasione dell'addio al Calcio di Andrea Stumpo, domani sera alle ore 19:00 si disputerà una partita speciale, le vecchie glorie Bianco Blú scelti proprio dal Bomber, tra cui Ottoboni, Aloi, Bertero, Savaia ecc..contro il

"Resto del Mondo", tra questi Passani, Torre, Di somma, Susino, Fiorito e tanti altri partecipanti Non perdetevi il grande match, per rivedere i grandi del Passato

Ore 19:00 Campo sportivo Busalla. Vi aspettiamo!!!"

Questo l'enelco completo dei giocatori che parteciperanno: Romer, Auello, Scuzzarello, Figus, Bertero, Aloi, Ottoboni, Mulonia, Savaia, Stumpo, DIeci, Morgavi, Panicucci, Scaramuzzino, Passani, Gatto, Di Somma, Susino, De Fazio, Molinaro, Esposito, Gagliardi