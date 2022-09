Calcio in lutto: addio a Bruno Bolchi, ex allenatore del Genoa

Il calcio italiano piange Bruno Bolchi, ex calciatore e allenatore che guidò anche il Genoa tra il 2000 e il 2001. Aveva 82 anni e si è spento nella serata di martedì a Firenze, dove era ricoverato a causa delle precarie condizioni di salute, le quali si erano improvvisamente aggravate.

Nato a Milano il 21 febbraio 1940, cominciò la sua carriera in Serie A con la maglia dell'Inter nella stagione 1957/58 e con i nerazzurri vinse lo scudetto nella stagione 1962/63. Oltre al soprannome 'Maciste', ideato da Gianni Brera, detiene un altro piccolo record: è stato il primo giocatore a essere rappresentato su una figurina stampata dalle Edizioni Panini. Come calciatore giocò anche per il Verona, l'Atalanta, il Torino e la Pro Patria e collezionò quattro gettoni di presenza con la Nazionale.

Nel 1972 appese gli scarpini al chiodo e cominciò una carriera di allenatore durata 37 anni. Tantissime le squadre allenate, tra queste Atalanta, Cesena, Bari, Pisa, Reggina, Brescia, Avellino e Messina. Per quello che riguarda il Genoa subentrò a Delio Rossi nel febbraio del 2000 trascinando la squadra dalla zona retrocessione ai margini della zona promozione, chiudendo al sesto posto a sei lunghezze dal quarto. Venne confermato per la stagione 2000/2001, ma venne esonerato dopo cinque giornate con un misero bottino di due punti. Fu comunque una stagione travagliata per il Grifone, guidato da Guido Carboni e Alfredo Magni fino alla 20esima giornata, poi venne richiamato 'Maciste' che perse due gare contro Siena ed Empoli e venne nuovamente sollevato dall'incarico, al suo posto prima Claudio Onofri e infine Franco Scoglio per un dodicesimo posto finale.