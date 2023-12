Brescia-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Maran e Pirlo

A caccia del poker. Dopo i tre successi consecutivi contro Palermo (1-0), Modena (2-0) e Spezia (2-1) la Sampdoria torna in campo domenica 3 dicembre alle ore 16:15 al Rigamonti di Brescia. L'obiettivo è mettere definitivamente in sicurezza la classifica e cominciare a dare un occhio al treno che porta ai playoff. Gara non semplice, perché le Rondinelle hanno da poco cambiato allenatore (Maran ha preso il posto di Gastaldello) e arrivano da due pareggi consecutivi contro Pisa e Sudtirol, entrambi con il risultato di 1-1. Le probabili formazioni e le scelte di Pirlo e Maran per il match.

Brescia-Sampdoria, le scelte di Pirlo

Tegola Borini per Pirlo. L'infortunio contro lo Spezia si è rivelato più grave del previsto. L'attaccante è stato operato in Finlandia per la lesione al tendine dell’adduttore lungo e dovrà stare fermo ai box almeno un paio di mesi. Dall'infermeria rientra invece Murru che probabilmente andrà in panchina, ancora lavoro individuale per Benedetti, Malagrida e Pedrola, solo palestra per Barreca. Sul fronte offensivo De Luca tornerà quindi a fare la punta centrale dal primo minuto con il supporto di Esposito e Verre. Pochi dubbi anche negli altri reparti. Stankovic tra i pali, difesa ormai collaudata con Depaoli, Ghilardi, Gonzalez e Giordano e centrocampo ormai fisso con Kasami, Vieira e Yepes. Squalificato Pirlo dopo l'espulsione nel derby ligure, in panchina ci sarà Baronio.

Brescia-Sampdoria, le scelte di Maran

Due pareggi consecutivi per Maran dopo le cinque sconfitte consecutive che hanno portato all'esonero di Gastaldello. Le Rondinelle hanno un punto in meno della Samp e cercano una vittoria che manca da un mese e mezzo. Infortunati i soliti Fares e Paghera, squalificato Olzer. Formazione che dovrebbe essere molto simile a quella della scorsa gara. In porta Lezzerini, difesa a tre con Papetti, Cistana (rientra dalla squalifica) e Mangraviti. A centrocampo Huard, Dickmann, Bertagnoli e Van de Looi. In attacco Galazzi e l'ex Bjarnason a supporto di uno tra Moncini e Borrelli.

Brescia-Sampdoria, le probabili formazioni

Brescia (3-4-1-2): Lezzerini; Cistana, Papetti, Mangraviti; Dickmann, Van de Looi, Bertagnoli, Huard; Bjarnason, Galazzi; Moncini. All. Maran.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Verre, Esposito; De Luca. All. Pirlo (squalificato, in panchina Baronio).

Arbitro: Volpi di Arezzo.

Calcio d'inizio: domenica 3 dicembre 2023, ore 16:15.

Dove vedere Brescia-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.