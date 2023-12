Brescia-Sampdoria 3-1: blucerchiati sotto tono, brutta sconfitta

Brutto risveglio per la Sampdoria. Dopo tre vittorie consecutive la formazione di Pirlo, oggi guidata in panchina da Baronio per la squalifica del mister, cede di schianto a Brescia. Partita subito in salita con il goal di Jallow che arriva al 9', poi reazione quasi inesistente e tegola Vieira, costretto a uscire per infortunio. La squadra di Maran dilaga già nel primo tempo con il raddoppio di Borelli e il tris di Bjarnason. Nella ripresa la Samp prova a fare la partita ma non crea praticamente nulla sul fronte offensivo, proteste per un tocco di mano in area di Bjarnason e Brescia pericoloso in contropiede con una traversa colpita da Van De Looi. Nel finale il goal della bandiera di Giordano, troppo tardi. Pomeriggio da dimenticare, ora tre sfide decisive contro Lecco, Reggiana e FeralpiSalò: tre squadre di bassa graduatoria contro cui cercare di consolidare la classifica in vista del 2024.

Brescia-Sampdoria 3-1, la cronaca

Primo tempo horror per i blucerchiati che si trovano sotto dopo soli 9 minuti. Cioccolatino di Borrelli per Jallow che anticipa Depaoli e al volo supera Stankovic. Reazione scarsa con un bel tiro di Vieira smanacciato in angolo al 26' (ma con fallo in attacco), tre minuti dopo il centrocampista è anche costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare. Entra così Askilden, che al 31' manca il bersaglio di testa dopo una punizione calciata da Verre. Troppo poco, perché al 34' il Brescia raddoppia. Bella incursione di Borrelli con doppio dribbling in area, cross basso deviato e palla che torna, con un pizzico di fortuna, all'attaccante, bravo a insaccare al secondo tentativo. Notte fonda per la formazione blucerchiata, al 41' in contropiede arriva anche il terzo goal con un'azione orchestrata e finalizzata dall'ex Bjarnason.

Nel secondo tempo la formazione guidata da Pirlo (ma con Baronio in panchina per la squalifica del mister) prova a partire con convinzione e a spron battuto, ma il Brescia si chiude a riccio senza concedere nulla. Proteste al 66' per un tocco di mano di Bjarnason in area, l'arbitro lascia proseguire dopo il check del var. Ripartono in contropiede, invece, i padroni di casa: al 72' la traversa salva Stankovic su un siluro dalla distanza di Van De Looi, un minuto dopo va vicino al raddoppio anche Mangraviti, poi la gara scivola via senza ulteriori sussulti fino all'85'. Gran parata di Lezzerini su De Luca, calcio d'angolo ed eurogoal di Giordano da distanza siderale. Troppo tardi però per sperare nella rimonta, il forcing finale non porta più a nulla. Brutta sconfitta, bisogna subito voltare pagina.

Brescia-Sampdoria 3-1, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

Brescia-Sampdoria 3-1, il tabellino

Reti: 9' Jallow, 34' Borrelli, 41' Bjarnason, 85' Giordano

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini 6.5; Adorni 6.5 (46' Papetti 6.5), Cistana 6.5, Jallow 7 (69' Huard 6), Mangraviti 6; Dickman 6, Van De Looi 6.5, Galazzi 6.5 (80' Fogliata); Bjarnason 7 (69' Bianchi 6), Bisoli 6.5; Borrelli 7 (74' Moncini 6). All. Maran.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic 6; Depaoli 4.5, Ghilardi 5, Gonzalez 4.5, Giordano 5; Kasami 5.5 (69' Stojanovic 6), Yepes 5 (69' Ricci 5.5), Vieira 6 (29' Askildsen 4.5); Esposito 5.5 (81' La Gumina sv), Verre 4.5 (69' Delle Monache); De Luca 4.5. All. Pirlo (squalificato, in panchina Baronio).

Arbitro: Volpi di Arezzo.

Note: ammoniti Yepes, Kasami, Adorni, Jallow, Depaoli, Cistana, Huard.