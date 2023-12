Brescia-Sampdoria 3-1, pagelle: De Luca e Verre inesistenti

Brutta sconfitta a Brescia per la Sampdoria. Dopo tre vittorie consecutive, e tre prestazioni convincenti, la formazione di Pirlo disputa un match sotto tono e perde 3-1. Primo tempo horror e subito in salita. Dopo 9 minuti Jallow anticipa Depaoli e sblocca il risultato, inesistente la reazione e tegola Vieira, il centrocampista è costretto infatti a uscire per un infortunio. La squadra di Maran prende campo e dilaga con Borelli e Bjarnason tra 34' e 41'.

Nella ripresa la Samp prova a fare la partita ma non crea praticamente nulla sul fronte offensivo, proteste per un tocco di mano in area di Bjarnason e Brescia pericoloso in contropiede con una traversa colpita da Van De Looi. Nel finale il goal della bandiera di Giordano (bellissimo, ma inutile) che arriva troppo tardi per poter pensare di imbastire una rimonta. Pomeriggio da dimenticare, ora tre sfide decisive contro Lecco, Reggiana e FeralpiSalò: tre squadre di bassa graduatoria contro cui cercare di consolidare la classifica in vista del 2024.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.