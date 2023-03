Brescia-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Gastaldello e Gilardino

Impegno esterno per il Genoa sabato 18 marzo alle 14, il prossimo avversario dei rossoblu secondi in classifica sarà il Brescia di Daniele Gastaldello ultimo della classe. Il Grifone ha la grande occasione di continuare la propria corsa verso la promozione contro una squadra in chiara crisi di risultati e in un ambiente in subbuglio dopo la protesta dei tifosi contro il presidente Cellino.

Il lombardi non vincono una partita in campionato dall'ormai lontanissimo 27 novembre 2022, da quel giorno 10 sconfitte e cinque pareggi di cui gli ultimi tre di fila contro Venezia, Cagliari e Cittadella. Il Grifone ha invece spiegato le ali ormai da tempo grazie alla cura Gilardino, non perde da sei turni e ha vinto le ultime due gare di fila contro Ternana e Cosenza.

Brescia-Genoa: le scelte di Gastaldello

Problemi di formazione per il Brescia che si presenta alla sfida senza il centrale difensivo Cistana e agli altri infortunati Bertagnoli, Olzer e Niemeijer. Gastaldello vara il 4-3-2-1 con ballotaggio tra Rodriguez e Listowski per accompganare Ayè e Galazzi in attacco.

Brescia-Genoa: le scelte di Gilardino

Pochi dubbi per il Genoa che conferma il 3-5-2 in cui non ci saranno gli infortunati Coda ed Aramu. Davanti a Martinez il trio Dragusin, Vogliacco, Bani è intoccabile così come la mediana Badelj, Strootman, Sturaro. Sulla sinistra spazio ad Haps che ha smaltito i problemi fisici, non cambierà nemmeno la coppia d'attacco con il funambolico Gudmundsson al fianco di Puscas.

Brescia-Genoa, le probabili formazioni

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Adorni, Papetti, Huard; Ndoj, Bisoli, van de Looi; Galazzi, Rodriguez; Ayé.

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Strootman, Haps; Albert, Puscas.

Brescia-Genoa in diretta tv e streaming

Sarà Sky a trasmettere la gara tra Brescia e Genoa in diretta tv. Molte di più le alternative per lo streaming a cui si potrà accedere tramite DAZN, One Football ed Helbiz Live, tutti canali che detengono i diritti per l'intero campionato di Serie B.