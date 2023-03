Brescia-Genoa 0-3, le pagelle: muro Vogliacco, Gudmundsson imprendibile

Tre lampi bastano al Genoa per battere il Brescia in trasferta e continuare a correre al secondo posto in Serie B. Gilardino vince la terza gara di fila grazie al solito straordinario Gudmundsson che prima crea l'assist per Salcedo e poi firma secondo e terzo gol. Ottima la gara di Vogliacco e una nota di merito va anche a Ekuban che si è messo ormai alle spalle gli infortuni e spera di aver iniziato oggi la sua stagione.

La sfida però non è stata sempre semplice per il Genoa che soprattutto a inizio ripresa va in affanno a causa di un centrocampo troppo impreciso e in difficoltà anche a livello atletico.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.