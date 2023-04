Il Sestri Levante cade nel festival del gol contro il Bra

Squadra in casa

Finisce dopo sedici giornate l'imbattibilità del Sestri Levante, primo nel girone A di Serie D e da tempo già promosso in Serie C. I corsari cadono 4-3 contro il Bra in una gara vibrante e ricca di emozioni.

Bra-Sestri Levante 4-3: gol e cronaca

La sfida inizia subito a rimti altissimi e al 4' il Sestri colpisce una traversa con Oliana. Al 20' il vantaggio dei padroni di casa con il tiro di Gerbino che batte Pucci. Passano quattordici minuti e arriva anche il 2-0 questa volta con Marchisone e il tiro sul palo lontano che sorprende l'estremo difensore ligure. Il Sestri però non ci sta e accorcia al 40' con Casagrande.

La reazione continua nella ripresa e al 61' culmina nel pareggio di Forte. Lo spettacolo però continua e il Bra rimette al freccia alla mezz'ora della ripresa con il tocco ravvicinato di Menabò. Nel finale le emozioni non si fermano, all'86' calcio di rigore per i rossoblu trasformato da Marquez, ma la partita infinita continua a stupire fino al 4-3 finale firmato da Manebò ancora su rigore. Le speranze del Sestri Levante si esauriscono in pieno recupero con Cirrincione che colpisce il palo.

Per i corsari è la prima sconfitta dopo mesi e mesi di vittorie, un ko ovviamente indolore che mette fine alla crosa al record assoluto di punti in Serie D.