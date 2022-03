Ligorna rimontato a Bra, l'amarezza di Roselli: "Gara dominata per un'ora"

Il Ligorna si ferma sul più bello. Contro il Bra i genovesi vanno in vantaggio 2-0 prima della fine del primo tempo, poi però vengono rimontati nella ripresa e battuti 3-2. Sfuma così il quinto risultato utile consecutivo nel girone A di Serie D anche se va detto che la classifica continua a sorridere, i liguri sono infatti al centro della graduatoria con i loro 40 punti.

L'amarezza però resta ed è tutta nelle parole del tecnico del Ligorna Roselli: "Fare un’analisi su questa sfida è complicato. Andiamo a casa con zero punti in una partita in cui almeno per 60 minuti abbiamo dominato, facendo anche due bei goal. Loro hanno fatto due o tre cambi importanti ma la sfida è stata riaperta da un episodio che fatico a commentare, quello del calcio di rigore. Un penalty concesso su un calcio d’angolo con l’uomo a nove metri che era dentro l’area, con il guardalinee che segnalava calcio d’angolo. Dopo loro hanno trovato il 2-2, poi noi un'occasione per il 3-2, che hanno invece trovato loro in occasione di un calcio d'angolo fatto ripetere ben due volte. A prova del fatto che il destino quando è segnato è segnato. Potevamo fare il 3-3 nel finale ma non è andata. Questa partita ci mette in difficoltà come punti ma anche perché abbiamo perso per infortunio subito sul primo goal Silvestri e avremo Cipolletta squalificato. Una partita che sembrava potesse andare in una maniera e invece è andata così. I ragazzi saranno bravi a rifarsi domenica in una gara comunque difficile come quella con il Derthona".