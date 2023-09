Ligorna, contro il Bra il primo turno infrasettimanale della stagione

Terza giornata del girone A di Serie D e il Ligorna prova a rimanere imbattuto dopo il successo di sabato con il Gozzano e il pari tutto cuore con la Vogherese all'esordio. I liguri affrontano domani nel turno infrasettimanale il Bra, compagine pericolosa che ha però iniziato male il campionato perdendo con il Ticino e pareggiando con il Varese.

Le parole di Lunardon prima di Bra-Ligorna

Avversario con il dente avvelenato e di cui non fidarsi come spiega il tecnico dei genovesi Lunardon: "Squadra difficile da affrontare, in casa loro ancor di più dopo la sconfitta di sabato contro il Ticino. Ma sia in coppa che contro il Varese hanno fatto prestazioni importanti per ritmo, qualità nel gioco e fisicità nei duelli"

Sulla sua di squadra il tecnico è soddisfatto di quanto sta vedendo ma non vuole abbassare la tensione: "Stiamo pian piano recuperando tutti i ragazzi e alla partita ci arriviamo bene. Ma per continuare a crescere e migliorare dobbiamo imparare dagli errori commessi. Mi aspetto una partita ad alto ritmo"