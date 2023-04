Bra-Ligorna 1-4, Sechi: "Nel secondo tempo siamo rimasti nello spogliatoio"

Il Ligorna si ferma e dopo una lunga striscia di risultati positivi cade a Bra, sconfitta 4-1 nel match tra la quarta e la quinta della classe. E' un ko maturato tutto nella ripresa visto che la prima frazione si è conlcusa sull'1-1. Per fortuna dei genovesi le speranze playoff sono ancora intatte, il Ligorna è infatti quinto, ultimo posto che vale la post season, con tre punti di vantaggio sul Legnano da proteggere.

Dopo la gara di oggi per i genovesi parla Eros Sechi in panchina vista la squalifica sia Roselli che del suo vice Conti: "Un buonissimo primo tempo, in cui abbiamo preso sì un goal subito ma siamo stati bravi a recuperare. Nel secondo tempo purtroppo siamo rimasti nello spogliatoio. I ragazzi erano mortificati per una prestazione che non appartiene loro. Ora pensiamo già alla prossima contro la Sanremese, che per noi è fondamentale".