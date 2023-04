Il Ligorna crolla nella ripresa contro il Bra

Squadra in casa

Prima sconfitta dopo quattro pareggi di fila per il Ligorna che crolla contro il Bra in trasferta 4-1. I genovesi vedono così allontanarsi gli avversari, ora a più sette, ma restano al quinto posto che vale l'accesso ai playoff promozione, un traguardo straordinario visto che fino ad due anni fa la squadra era in Eccellenza.

Bra-Ligorna 4-1, gol e cronaca

Il pomeriggio promette subito male per il Ligorna che dopo quattro minuti è già sotto quando Derrick scaraventa in rete la respinta di Atzori su tiro di Marchisone. I genovesi trovano però la forza di reagire e al 19' pareggiano grazie a Cericola su assist da destra di Gualtieri.

La ripresa inizia con lo stesso spartito del primo tempo, il Bra ci mette meno di un minuto a battere Atzori con Marchisone. Questa volta però il Ligorna non riesce a reagire, anzi crolla sotto i colpi dei padroni di casa che segnano al 60' con il rigore di Menabò per fallo di Gulli in aera e al 71' con Derrick a fulminare Atzori e chiudere definitivamente la contesa.

Domenica prossima altra sfida difficile per il Ligorna che giocherà in casa contro la Sanremese seconda e dovrà cercare di proteggere il quinto posto in classifica.

Il tabellino di Bra-Ligorna 4-1

BRA vs LIGORNA 4-1 (1-1)

RETI: 4’ Derrick, 19’ Cericola, 46’ Marchisone, 60’ Menabò (rig), 71’ Derrick

BRA: Ujkaj, Pautassi, Tos, Derrick (83’ Mawete), Menabò, Bongiovanni, Marchetti, Capellupo, Marchisone (75’ Gregori), Daqoune, Thomas Gerbino (85’ st Dall’Olio). A disposizione: Steve, Favaro, Quitadamo, Pavesi, Job, Bianchi. Mister: Floris.

LIGORNA: Atzori, Gualtieri (80’ Maresca), Bacigalupo, Di Masi (77’ Mazzamuto), Damonte, Gulli (63’ Botta), Dellepiane, Cericola, Samuele Gerbino (80’ Tassotti), Garbarino, Rizzo (63’ Abdelazim). A disposizione: Caruso, Paggini.

ARBITRO: Gallo di Castellammare di Stabia