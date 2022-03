Il Ligorna si butta via contro il Bra

Il Ligorna perde una grossa occasione per conquistare una fetta di salvezza diretta e sognare ancohe qualcosa di più. A Bra la squadra genovese va in vantaggio 2-0 dopo il primo tempo ma viene rimontata dai padroni di casa che alla fine vincono 3-2- La squada di Roselli resta a quota 40 punti al centro della classifica del girone A di Serie D.

La cronaca di Bra-Ligorna 3-2

I primi minuti del match vedono il Bra che privarci da punizione con Capellupo, senza però trovare la porta. Più preciso è l'ormai solito Cericola che al 19' trova il bersaglio grosso da buona posizione. I padroni di casa rispondono con Ferla ma il suo colpo di testa su azione da calcio d'angolo termina fuori di poco. I genovesi però in questa prima frazione sono cinicci, quasi spietati e al 43' trovano il raddoppio con Cipolletta che con un'incornata risolve nel migliore dei modi modi un'azione insistita.

Nella ripresa però la gara cambia decisamente rotta e diventa un incubo per i liguri. La prima avvisaglia arriva al 70' con Marchisone che riporta in partita il Bra trasformanda un calcio di rigore. Tre minuti dopo arriva ecco il pari dei padroni casa con Pavesi che fulmina il portiere avversario con un sinistro rasoterra. Il Ligorna prova a reagire con un tiro di Donaggio che finsice fuori, troppo poco e così al cinque minuti dal termine arriva la beffa: calcio d'andolo per il Bra, Tos sottoporta ha il tempo di tentare due volte la conclusione e sulla seconda segna il gol del definitivo 3-2. I genovesi nel prossimo turno proveranno a rifarsi anche se non sarà di certo facile, l'avversario sarà infatti il Derthona terzo in classifica.