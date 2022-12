Bra-Ligorna 2-0, Roselli: "Tanti spunti positivi dai giovani"

Il Ligorna esce di scena dalla Coppa Italia di serie D dopo la sconfitta di oggi contro il Bra per 2-0.

Ligorna eliminato dalla Coppa Italia

Mister Roselli analizza così la sconfitta: "La partita di oggi è stata resa un po’ particolare dall’essere costretti a fare delle scelte sui giocatori. Con tutto il rispetto per loro, che non cambiano quasi mai nessuno, e noi che invece ne cambiamo tanti, è normale che ci sia una discreta differenza in campo, soprattutto di abitudine e di conoscenza tra calciatori. Uno spunto positivo è che comunque ogni partita che fanno i nostri giovani crescono e migliorano dal punto di vista totale. Questa è una cosa sicuramente importante che è poi il nostro compito. Ovvero quello di portare dei 2004 e 2003 stabilmente in prima squadra".

Tante assenze nel Ligorna che esce dalla Coppa ai sedicesimi di finale e ora potrà concentrarsi unicamente sul campionato di Serie D dove è in piena zona playoff.