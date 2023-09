Ligorna corsaro, vittoria in rimonta contro il Bra

Il Ligorna concede il bis e resta imbattuto in Serie D dopo il successo di oggi con il Bra

Seconda vittoria di fila per il Ligorna, capace di espugnare lo Stadio Bravi contro il Bra in Serie D. Grande dimostrazione di carattere da parte dei ragazzi di Mister Lunardon quando, nel secondo tempo, i Biancazzurri riescono a rimontare grazie alle reti di Gomes e Daniello, portando a casa i tre punti.

La cronaca di Bra-Ligorna 1-2

Si decide tutto nel secondo tempo. Prima il Bra, al 59', trova il vantaggio con la rete dell’attaccante Musso, abile a ribattere in rete la respinta da parte del palo su siluro da fuori area da parte di Pautassi. Poi al 77' è Gomes a trovare il pari grazie alla rete dal cuore dell’area. Al 73' tocco di mano in area da parte di Daquoune e calcio di rigore per i Biancazzurri, con il portiere che però para il tiro dal dischetto da parte di Miracoli. Ma, a tre minuti dal termine, è Daniello a siglare la rete della vittoria. Una rete pesante, che vale il sesto punto in due partite per il Ligorna.

Bra-Ligorna 1-2: le interviste post gara

Questo il commento di Alessandro Daniello, match winner della sfida: "Sapevamo sarebbe stata una partita difficile ma dal primo all’ultimo minuto ci siamo comportati da squadra vera, ciò che siamo. Se continuiamo su questa strada ci toglieremo grandi soddisfazioni tutti assieme".

Questo il commento di Mister Lunardon: "Grandissima prova di squadra su un campo difficile come quello di Bra. Voglio sottolineare la compattezza del gruppo e quando parlo di gruppo mi riferisco anche ai ragazzi che purtroppo non sono stati impiegati oggi che sono rimasti a casa e in panchina,che sotto di uno non sì è disunita e ha continuato a stare dentro alla gara nonostante le difficoltà del campo e avversario. Possiamo e vogliamo migliorare perché è un gruppo che ha grandi margini tecnici e caratteriali, ora dobbiamo archiviare questa trasferta e pensare alla partita di domenica, la quale sarà difficile e sì ha poco tempo per recuperare energie fisiche e mentali. Sicuramente questa vittoria ci dà grande fiducia ed entusiasmo in ottica di domenica"

Il Tabellino di Bra-Ligorna 1-2

SERIE D | GIRONE A

BRA vs LIGORNA 1-2 (0-0)

RETI: 59' Pautassi, 77' Gomes, 87' Daniello

BRA: Piras, Magnaldi (90' Baggio), Ropolo, Gyimah (76' Tos), Musso, Pautassi, Fogliarino (57' Tuzza), Marchetti, Giallombardo, Vaiarelli (84' Mawete), Daqoune. A disp: Tchokokam, Matija, Stafa, Giorcelli, Bosio. Mister: Floris.

LIGORNA: Corci, Gualtieri (53' Spina), Squarzoni, Scannapieco, Cattaneo (57' Daniello), Dellepiane (25′ st Miracoli), Mangiaracina, Tassotti (70' Tussellino), Tancredi, Manuzzi (78' Bacigalupo), Gomes. A disp: Di Vita, Botta, Rimondo, Vultaggio. Mister: Lunardon.

ARBITRO: Dania di Milano