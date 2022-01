Alla Voltrese basta un tempo, Borzoli ko

Tre gol e un bel salto in classifica. La prima gara del 2022 della Voltrese è un successo netto e chiaro sul campo del Borzoli che invece rallenta la sua corsa dopo l’ottima gara giocata, e vinta, nel recupero contro la Praese. Grazie a questo successo la squadra di Voltri vola al secondo posto, a meno uno dalla Praese, superando Borghetto e Serra Riccò le cui partite sono state rinviate. Il Borzoli invece si stacca di quattro punti dal quinto posto che vale l’accesso ai playoff.

La sfida è un monologo gialloblu per tutto il primo tempo. Basta e avanza per gli ospiti che al 5’ sono già davanti grazie a Cecon e al suo gran gol con destro a giro che non lascia scampo al portiere avversario. La Voltrese però non si ferma, macina gioco e nel finale di tempo chiude la gara con lo scatenato Nelli. Il bomber di giornata al 38’ approfitta dell’assist di Matzedda e poi al 44’ si ripete concludendo con un rasoterra preciso la ripartenza dei suoi.

Sono i colpi del ko per il Borzoli che non riesce nemmeno ad accorciare le distanze. Un inizio di anno migliore per la Voltrese non si poteva davvero immaginare, domenica prossima arriva sfida interna con il Ceriale che oggi ha perso 2-0 contro la Praese, allontanadosi dall’obiettivo playoff.