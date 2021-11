Colpo grosso del Vallescrivia a Borzoli

Va al Vallescrivia la sfida più importante di giornata nel campionato di Promozione, Girone A, in Liguria. I valligiani, dopo aver scontato il turno di riposo con conseguente scivolamente in classifica tornano ai piani alti con 20 punti che valgono il terzo posto. Passo indietro invece per il lanciatissimo Borzoli che, dopo la sconfitta 2-1 di ieri, resta a 18 ed ora è quinto.

La cronaca di Borzoli-Vallescrivia

Gli ospiti spezzano subito l’equilibrio, è il decimo minuto quando Watara di testa su azione veloce da calcio d’angolo porta in vantaggio il Vallescrivia. La risposta dei padroni di casa è nel tiro di Provenzano che si spegne di poco a lato. E’il preludio al pareggio che arriva al 25’ con lo stesso Provenzano che questa volta con il mancino centra il bersaglio grosso. Il botta e risposta non spegne le emozioni della prima frazione con Lerini che va vicino alla rete per il Borzoli al pari del compagno Valenti prima del duplice fischio.

Nella ripresa sale di colpi il Vallescrivia che già al 50’ avrebbe la palla per passare in vantaggio: lancio lungo del portiere su cui la difesa di casa non riesce ad intervenire, si inserisce Tosonotti che però conclude male. Il gol vittoria arriva lo stesso, è il 73’ quando Vaccaro entra in area e spara il missile che consegna tre punti fondamentale al Vallescrivia. Nel prossimo turno la terza della classe affronta il pericoloso Ceriale, mentre il Borzoli osserverà il turno di riposo.