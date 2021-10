Borzoli-Serra Riccò: il big match di Promozione finisce pari

Squadra in casa

Borzoli-Serra Riccò finisce 1-1 e non scuote la classifica del girone A del campionato di Promozione. Gli ospiti restano primi con 17 punti e vengono affiancati dal Vallescrivia, mentre i padroni di casa sono sempre terzi a meno due dalla vetta.

La cronaca di Borzoli Serra Riccò

Inizio di gara subito promettente con il Serra Rucccò che ci prova con Preti, ma al 14’ si trova sotto colpito dal migliore attacco del torneo che batte la difesa meno battuta. Guidotti mette in mezzo per Camera, colpo di testa respinto da Bulgarelli ma sulla respinta arriva Balestrino che infila l’1-0. I padroni di casa potrebbero anche raddoppiare al 34’ ancora con Balestrino che però non inquadra la porta.

Nella ripresa la gara ha una sua seconda svolta con il rosso a Volpe e il Borzoli che rimane in dieci. Il Serra Riccò ne approfitta con il solito Lobascio che di destro pareggia i conti sugli sviluppi di una punizione. Gli ospiti ci credono e a dieci minuti dalla fine vanno vicini al colpaccio ma Cannavò smanaccia il tenativo di Stradi.

Nel prossimo turno sfida insidiosa per il Serra Riccò che si troverà davanti il Ceriale che con i suoi undici punti è vicino al treno delle migliori. Per il Borzoli match contro il Camporosso che di punti ne ha solo sei ed è in piena zona rossa.