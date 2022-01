Borzoli-Praese 3-0: il recupero è tutto gialloblu

Match ad alta quota nel girone A di Promozione con Borzoli e Praese che scendono in campo nel recupero. La spuntano i gialloblu 3-0 con pieno merito ed è un successo che vale moltissimo perché rilancia le ambizioni playoff, ora il quinto posto è a quattro lunghezze di distanza. Cade invece la Praese che resta seconda a 30 punti insieme al Serra Riccò e a meno uno dalla vetta occupata dal Soccer Borghetto, ufficialmente campione d’inverno.

La sfida è tutta a senso unico, al 19’ palo del Borzoli con Balestrino, poi doppio intervento di Cannavò su PIroli e Morando. Nella ripresa arrivano i gol e sono tutti di marca gialloblu: grande protagonista Sanna che al 48’ si fa trovare pronto sull’invito di Bianchino e poi devia ancora di testa dieci minuti più tardi devia la punizione calciata da un compagno. Sono due colpi durissimi a cui la Praese non riesce a rispondere e così il Borzoli trova anche il tris con Balestrino che approfitta dell’errore degli avversari per involarsi e partecipare anche lui alla festa. Prima del triplice fischio altro palo dei padroni di casa con Volpe.

La Promozione riprenderà il suo percorso con ogni probabilità la prossima domenica il 23 gennaio, data che era stata individuata per la ripartenza. Tutto però dipenderà dai contagi e da come le squadre riusciranno a proteggersi dal virus. L’Eccellenza, per esempio, non si è mai fermata, ma anche oggi nei due gironi, su dieci partite, ben cinque non si sono disputate.