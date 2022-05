Bortolini saluta la Sestrese

La Sestrese perde Emanuele Bortolini, un giocatore che ha vestito la maglia verdestellata per tre anni di fila conquistando la promozione in Eccellenza e poi difndendendo la categoria anche nei recenti playout, in cui la salvezza è stata conquistata con ampio anticipo con una seconda parte di annata quasi perfetta.

Bortolini su Facebook saluta il club con parole al miele: "In questi 3 anni abbiamo davvero passato ogni cosa. Covid, guerre, campionati sospesi e poi ripresi, coprifuoco, docce a casa, allenamenti distanziati e molto altro.

In mezzo a tutto questo, siamo riusciti a far tornare una società storica come la Sestrese in Eccellenza, a fare un play-off post covid, e a farcela rimanere, per meriti di tutti.

Con oggi finisce la mia avventura nella Sestrese, con augurio di poterne iniziare una, che mi dia anche solo la metà delle soddisfazioni che mi sono tolto a Sestri.

La soddisfazione più grande è e rimane però, aver conosciuto dei compagn e una società splendida, che porterò sempre con me .