Sampdoria, operazione in Finlandia per Borini: i tempi di recupero

Confermata l'operazione chirurgica per Fabio Borini. Il calciatore della Sampdoria, punto fermo dello scacchiere di Pirlo, non tornerà in campo prima del 2024. La società ha infatti informato che, dopo la visita specialistica da parte del professor Lasse Lempainen presso l’ospedale Pihlajalinna di Turku, in Finlandia, è stato deciso di sottoporlo a intervento chirurgico per la lesione al tendine dell’adduttore lungo rimediata nel corso dell’ultima gara con lo Spezia, vinta 2-1. Operazione effettuata nello stesso ospedale finlandese nella giornata di mercoledì 29 novembre 2023.

Lo stop potrebbe essere di almeno un paio di mesi. Tegola per Pirlo che, finora, ha sempre dato fiducia a uno dei suoi fedelissimi: 5 goal in 13 partite in questa stagione. Ora il tecnico blucerchiato dovrà studiare delle soluzioni alternative. Confermando il 4-3-2-1 potrebbe essere fondamentale il rientro di Pedrola dopo l'infortunio per fare coppia con Esposito alle spalle di De Luca, l'alternativa potrebbe anche essere Verre in coppia con Esposito sempre alle spalle della prima punta, ma anche la coppia Verre-Pedrola riproponendo Esposito punto di riferimento centrale.

Per quello che riguarda gli altri infortunati Murru ha ripreso a lavorare con i compagni, sulla via del recupero anche Benedetti e Pedrola che difficilmente saranno però disponibili per la prossima sfida. Ancora out Barreca, Ravaglia e il lungodegente Ferrari. Dopo tre vittorie consecutive la Sampdoria tornerà in campo domenica 3 dicembre alle ore 16:15 allo stadio Rigamonti. Sfida al Brescia con l'obiettivo di allungare la striscia positiva e mettere definitivamente in sicurezza la classifica.