Sestri Levante, sabato la difficile trasferta contro il Borgosesia

Il Sestri Levante scende in campo sabato, in anticipo, per la prossima sfida del girone A di Serie D. I corsari affrontano il Borgosesia in trasferta, squadra ormai abituata a vedersela contro una formaizone della provincia di Genova. Dopo la vittoria contro la Lavagnese, e la sconfitta interna con il Ligorna, ora tocca ai corsari affrontare la quarta forza del torneo in piena lotta per i playoff e sconfitta dal team di Roselli dopo sette risultati utili consecutivi.

Insomma sarà una gara difficile per il Sestri Levante che arriva da un periodo abbastanza complicato. I rossoblu infatti non vincono da cinque partite, ultimo successo il 16 febbraio sul Gozzano, con tre pareggi, l’ultimo ottimo in trasferta con il Casale, e due sconfitte, a Novara e nel derby con la Lavagnese, un colpo duro visto che è proprio da quel momento che la squadra di Fossati non è più riuscita a vincere.

Il Sestri punterà ancora una volta sulla verve di Mesina, bomber da 12 gol in stagione, attualmente quinto nella classifica cannonieri del campionato. La sfida di sabato è di grande importanza anche per la graduatoria del torneo, i liguri sono infatti solo tre punti sopra l’Asti al momento ultima delle qualificate ai playoff, atteso dalla partita contro il Bra.