Sestri Levante, imbattibilità finita contro il Borgosesia

Prima o poi la sconfitta doveva arrivare e oggi è arrivata sul difficile campo del Borgosesia per il Sestri Levante. I corsari perdono in Serie D, girone A, dopo tredici vittorie consecutive e diciotto giornate senza sconfitte, l'ultima era stata all'esordio con la Sanremese. La gara finisce 3-0 per i padroni di casa ma non cambia la classifica con il Sestri che resta primo con 14 punti di vantaggio proprio sui matuziani che hanno due gare in meno e saranno i prossimi avversari l'8 gennaio.

La gara di oggi è decisamente complicata per i liguri che vengono colpiti al 45' da Vecchi per l'1-0 dei granata. Nella ripresa la sfida resta in equilibrio, ma nel finale sono ancora i padroni di casa a trovare due guizzi che chiudono definitivamente la questione, uno al 79' con Donadio e uno 94' con Tobia.

Cade quindi il Sestri Levante che continua comunque a viaggiare veloce verso la promozione di Serie C, un sogno che sta diventando sempre più obiettivo sensibile. La squadra, grazie anche agli ultimi acquisti, ha tutto per continuare il proprio viaggio in cima alla classifica.