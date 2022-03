Ligorna, Roselli prima del Borgosesia: "Fanno cose pazzesche"

Non si ferma mai il Ligorna. I genovesi reduci da due gare in una settimana, la sconfitta con l'Asti e l'ottimo pareggio con il Casale, domenica saranno di nuovo in campo contro il Borgosesia in trasferta. La sfida è di quelle temibili, fare punti però sarebbe importante perché potrebbe spingere ancora più lontana la zona playout ora a quattro punti. Il Ligorna ci proverà anche se mister Roselli si aspetta una gara tosta: "Il Borgosesia devo dire che fa cose pazzesche. È l’unica squadra a cui, visionandola, ho visto fare cose veramente particolari. Hanno molti giovani molto bravi. Veramente robe molto interessanti che non vedevo da un po’ e dunque dobbiamo preparare bene la partita. Vedremo cosa si può fare tenuto conto delle situazioni che abbiamo noi. Al momento forse la squadra a cui vedo fare cose veramente matematiche: tutti sanno quello che devono fare. Una cosa anomala per queste categorie"

Questo il commento sulla condizione della sua squadra: "Sono stato molto contento della sfida contro il Casale. Ora giochiamo di nuovo dopo quattro giorni. Le uniche preoccupazioni che ho, oltre ovviamente a quelle legate agli avversari, sono le condizioni di tre nostri giocatori. Fiory speriamo di poterlo riavere prontamente dopo la sosta, così come Silvestri lo avremo di nuovo probabilmente dopo la sosta. Cericola è fermo per un problema a un dito del piede, probabilmente a causa di un’infiammazione, e quindi rischiamo di non averlo".