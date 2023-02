Borgosesia-Ligorna, Roselli: "Dovremo essere bravi a contenerli"

Impegno esterno per il Ligorna di Mister Roselli, avversario nell’anticipo di domani in Serie D contro il Borgosesia allo Stadio Comunale. Biancoblù reduci dalla vittoria in casa contro il Chieri e terzi della classe. Avversari al quattordicesimo posto e reduci da due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite.

Borgosesia-Ligorna, le parole di Roselli

Qui il commento di Mister Roselli sull’avversaria di giornata: «Il Borgosesia ha un sistema di gioco basato sulla corsa e sulla grande mobilità in quanto attaccano in tantissimi e tutti insieme, così come rientrano anche tutti. Oltre al capocannoniere, Fossati, hanno anche altri giocatori di qualità. Prima erano una squadra un po’ in difficoltà ma ora si sono ripresi, facendo risultati importanti come, per esempio, il pari a Sanremo. Dovremo essere bravi a contenerli».

Questo il commento sulla condizione della squadra: «Noi abbiamo qualche problemino. Damonte dovrebbe essere recuperato, ma continuiamo ad avere fuori i soliti infortunati. Torna finalmente almeno in panchina Cericola, ma siamo senza i due squalificati Di Masi e Gulli».