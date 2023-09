Ligorna, Lunardon chiede massima attenzione contro il Borgosesia

Trasferta di Serie D per il Ligorna di Mister Lunardon. Nell’anticipo del sabato i Biancazzurri sfideranno il Borgosesia nel suo Stadio Comunale, nel vercellese. Una vittoria casalinga contro il Città di Varese e una sconfitta contro il Ticino nelle ultime due partite per i padroni di casa, mentre i ligornini giungono in terra piemontese dopo due vittorie e un pareggio interno contro la Lavagnese.

Qui il commento di Mister Lunardon sulla condizione della squadra e sull’avversaria di giornata: "La partita di sabato non sarà semplice perché il Borgosesia è un avversario temibile, soprattutto in casa. È una squadra giovane che propone un bel gioco e che fa della velocità un'arma. Noi dovremo essere bravi a portare la partita dove vogliamo e a continuare a migliorare dal punto di vista difensivo, della manovra e offensivo. I ragazzi hanno grande mentalità e sanno che ci aspettano otto giorni importanti".