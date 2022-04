Bologna-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Giampaolo

Bologna-Sampdoria è il posticipo che chiude la 32esima giornata di Serie A: squadre in campo allo stadio Renato Dall'Ara alle ore 20:45 di lunedì 11 aprile 2022. Blucerchiati a caccia di punti in chiave salvezza dopo la sconfitta di misura contro la Roma, più tranquilla la situazione di classifica dei rossoblù che non vincono da cinque turni, ma sono reduci dall'ottimo punto strappato al Milan. Ecco le possibili scelte di formazione di Giampaolo e Mihajlovic, l'allenatore serbo non sarà però in panchina perché si trova in ospedale, sta affrontando un nuovo percorso terapeutico per sconfiggere quella leucemia che lo aveva colpito nell'estate del 2019.

QUI BOLOGNA. Skorupski in porta e difesa a tre con Soumaoro, Medel e Theate. Centrocampo folto con Svanberg, Schouten e Soriano mentre sugli esterni ci saranno Dijks e Hickey, acciaccato ma sulla via del recupero. In attacco Arnautovic e Orsolini, ma rimane viva anche la candidatura di Barrow.

QUI SAMPDORIA. Giampaolo dovrebbe confermare il 4-3-2-1 con il doppio trequartista (Sensi e Sabiri) a supporto dell'unica punta, Caputo. In difesa, davanti ad Audero, Bereszynski, Ferrari (in vantaggio su Yoshida), Colley e Murru mentre i tre di centrocampo dovrebbero essere Candreva, Thorsby e Rincon, sempre out Ekdal, ma anche Conti.

Bologna-Sampdoria probabili formazioni

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Aranutovic, Orsolini. All. Mihajlovic (in panchina De Leo).

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Calcio d'inizio: lunedì 11 aprile, ore 20:45.

Dove vederla: Dazn e Sky.