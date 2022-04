Bologna-Sampdoria 2-0, le pagelle: disastro Yoshida, ancora flop Candreva

La doppietta di Arnautovic manda al tappeto la Sampdoria, che cade a Bologna e fallisce l'allungo sulla zona retrocessione in una giornata caratterizzata dalle sconfitte di tutte le dirette concorrenti. Nel primo tempo sono poche le occasioni, con una leggera prevalenza rossoblù, nella ripresa Caputo fallisce il vantaggio a tu per tu con Skorupski e la formazione di Giampaolo si scioglie come neve al sole dopo il vantaggio di Arnautovic. Due traverse colpite, ancora dall'austriaco e da Sansone, e poi ancora Arnautovic sfrutta l'erroraccio di Yoshida per bucare Audero per la seconda volta e chiudere definitivamente i conti. Reazione nulla e settima sconfitta in dieci partite per il tecnico della Sampdoria che, ora, si gioca tutto nello scontro diretto contro la Salernitana. Conta solo vincere per cercare di chiudere la stagione senza soffrire.

