Bologna-Sampdoria 1-1: Djuricic risponde a Dominguez, Stankovic parte con un punto

Inizia con un punto sul campo tabù di Bologna l'avventura di Stankovic sulla panchina della Sampdoria. Nel primo tempo meglio i padroni di casa che trovano il goal del vantaggio alla prima vera occasione al 32' con Dominguez e vanno vicinissimi al raddoppio al 40' con un tiro dell'argentino che si stampa sul palo. Nella ripresa la Sampdoria entra in campo molto più convinta, aggressiva al punto giusto e si intravedono i primi effetti della cura 'Deki'. Goal annullato a Caputo al 51', poi pareggio agguantato da Djuricic su assist di Leris. Finale all'arrembaggio con due azioni d'oro: salvataggio di Soumaoro all'89' su Caputo e doppia parata di Skorupski al 92' su Verre e Leris. Piccolo passo avanti in classifica, ma sensazioni positive rispetto a quanto visto nelle ultime settimane, soprattutto sul piano del carattere e della compattezza.

Bologna-Sampdoria 1-1, la cronaca

Stankovic cambia un solo uomo (Vieira per Villar) rispetto all'ultima partita di Giampaolo, ma cambia modulo mettendo Djuricic, Gabbiadini e Sabiri a supporto di Caputo. Partenza rabbiosa del Bologna e blucerchiati che prendono subito le misure per un match scorbutico e privo di grandi occasioni fino al 32' quando i padroni di casa, al primo vero affondo, passano in vantaggio. Arnautovic manda in campo aperto Aebischer che rientra sul destro e calcia di violenza, respinge Audero ma Dominguez trova il tap-in da dentro l'area gelando la difesa. Scarsa la reazione della Samp e al 40' è ancora il Bologna ad andare vicino al goal con l'argentino, siluro dalla distanza e palla che si stampa all'incrocio dei pali.

Fuori Gabbiadini e dentro Leris a inizio ripresa, sembra una Samp più reattiva e convinta: al 51' annullato per fuorigioco un goal di Caputo su suggerimento di Djuricic, al 72' fallaccio di Orsolini su Rincon (l'arbitro estrae il giallo, il rosso non sarebbe stato un'eresia), sugli sviluppi della punizione proprio Djuricic insacca dopo un tiro di Leris che si trasforma in un assist. Brivido al 78' quando Dominguez a tu per tu trova la respinta di Audero, ma la posizione sarebbe stata irregolare, poi i blucerchiati tengono bene il campo e all'89' hanno l'occasione per il ribaltone con una bella azione iniziata da Verre e proseguita da Quagliarella: chiusura decisiva in corner di Soumaoro su Caputo. Arrembaggio finale con un gran tiro di Verre smanacciato da Skorupski al 92', Leris prova il tap-in ma il portiere trova la deviazione in angolo.

Bologna-Sampdoria 1-1 | Tabellino e voti

Reti: 32' Dominguez, 72' Djuricic

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 5.5; Cambiaso 6.5, Soumaoro 6, Lucumi 6, Lykogiannis 6 (17' De Silvestri 6); Medel 6, Schouten 6 (73' Ferguson 6); Aebischer 6.5, Dominguez 7 (78' Soriano sv), Orsolini 5 (73' Sansone 6); Arnautovic 7 (78' Zirkzee sv). All. Motta.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero 6; Bereszynski 6.5, Murillo 6.5, Colley 5.5, Augello 6; Rincon 6.5, Vieira 6 (57' Villar 6); Sabiri 5 (68' Quagliarella 6.5), Djuricic 7 (82' Verre sv), Caputo 5; Gabbiadini 5.5 (46' Leris 6.5). All. Stankovic.

Arbitro: Piccinini di Forlì

Note: ammoniti Djuricic, Orsolini, Cambiaso, Leris, Verre.