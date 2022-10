Bologna-Sampdoria 1-1, le pagelle: Djuricic timbra e Rincon combatte. Bocciati Sabiri e Caputo

Dopo un primo tempo con più ombre che luci comincia a intravedersi nella ripresa la mano di Stankovic e la Sampdoria torna con un punto dalla trasferta tabù di Bologna. Nella prima frazione di gioco schermaglie e poche occasioni fino al 32' quando Dominguez buca Audero dopo una respinta su Aebischer, poi l'argentino va vicinissimo al raddoppio con un tiro dalla distanza che si stampa sull'incrocio dei pali.

Nella ripresa, come detto, è un'altra Samp. L'arbitro annulla per fuorigioco il goal del pareggio di Caputo al 52', i blucerchiati non si demoralizzano e dopo un mancato rosso a Orsolini (fallaccio su Rincon, solo giallo per l'arbitro) Djuricic di testa acciuffa l'1-1 e nel finale la formazione di Stankovic prova l'arrembaggio creando tre occasioni da goal per la vittoria: salvataggio di Soumaoro all'89' su Caputo e doppia parata di Skorupski al 92' su Verre e Leris. Piccolo passo avanti in classifica, ma sensazioni positive rispetto a quanto visto nelle ultime settimane, soprattutto sul piano del carattere e della compattezza.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.