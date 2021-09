Bologna-Genoa, probabili formazioni: subito in campo per il turno infrasettimanale

Nemmeno il tempo di rifiatare e riflettere dopo la sconfitta casalinga con la Fiorentina che è già tempo di tornare in campo per il Grifone. Il turno inrasettimanale di Serie A si apre martedì 21 settembre alle ore 18:30 con Bologna-Genoa, match valido per la quinta giornata di campionato.

QUI BOLOGNA. dopo un buon avvio (7 punti nelle prime tre gare) è crollato sotto i colpi dell'Inter il Bologna di Mihajlovic, mai in partita e battuto 6-1 a San Siro. Possibile qualche variazione negli undici iniziali con Barrow e Orsolini al posto di Sansone e Skov Olsen, attacco affidato invece ad Arnautovic. Problemi a centrocampo a causa degli infortuni di Schouten e Kigsley.

QUI GENOA. Con Caicedo sempre infortunato sarà probabilmente il solito Destro a caricarsi il peso dell'attacco sulle spalle, Ballardini potrebbe tornare al 3-5-2 dando spazio anche a Pandev dal primo minuto. A centrocampo chance per Hernani dopo un avvio deludente. Il tecnico del Genoa cerca riscatto e punti dopo un avvio con una sola vittoria (il 3-2 in rimonta col Cagliari) a fronte di tre sconfitte e troppi goal subiti (10). Per quello che riguarda l'infortunio di Caicedo il Genoa, in una nota, ha spiegato che: "gli esami eseguiti non hanno evidenziato nuove patologie. Pertanto il calciatore, dopo un periodo di riposo, riprenderà da domani (martedì 21 settembre, ndr) l’attività di preparazione". Oltre all'attaccante ex Lazio non figurano tra i convocati Ekuban e Sturaro, c'è invece Masiello.

Probabili formazioni Bologna-Genoa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi, Dijks; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Criscito, Maksimovic, Vanheusden; Cambiaso, Touré, Rovella, Hernani, Fares; Destro, Pandev. All. Ballardini.

Arbitro: Fourneau di Roma.

Calcio d'inizio: martedì 21 settembre, ore 18:30

Dove vederla: Dazn