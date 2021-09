Bologna-Genoa 2-2, le pagelle: Re Mida Destro, Superman Sirigu

Due volte sotto e due volte subito in piedi sul quadrato. Questa l'estrema sintesi di una gara terminata con un giusto pareggio tra Genoa e Bologna. La squadra di Ballardini ha il merito di non buttarsi giù dopo i goal di Hickey e Aranutovic, prima Destro e poi Criscito su rigore fissano il definitivo 2-2. Brivido però in pieno recupero con Sirigu che salva il 3-2 con un intervento prodigioso su Soriano. Il portierone si conferma uno dei migliori acquisti dell'ultimo mercato.

VIDEO | Bologna-Genoa 2-2: goal e highlights

Tra i migliori in campo Destro che trova il goal dell'1-1 e sfiora anche la doppietta mentre Criscito si conferma glaciale dal dischetto e offre anche un assist. Da segnalare anche la prova di Kallon che guadagna il rigore del pareggio e si conferma giovane di talento con velocità e tecnica. Male Vanheusden che entra e causa il penalty del 2-1, delude ancora anche Hernani.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.