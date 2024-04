Festa Bogliasco, è promosso in Eccellenza

La festa scatta dopo la rimonta per il Bogliasco che va sotto con il Don Bosco Spezia, ma ribalta il risultato grazie alle reti di Provenzano, doppietta, e Pintus. Il 3-1 finale vale la vittoria del girone B del campionato di Promozione e il volo in Eccellenza per i genovesi con due giornate di anticipo.

I biancorossi staccano di sette punti il Molassana e la Caperanese e diventano irraggiungibili per ler due squadre ferme a 48 punti contro i 55 dell'ormai neopromossa in Eccellenza. Il cambio di categoria è meritato per il Bogliasco che vince la diciassettesima partita su 28 e chiude la pratica dopo 13 giornate passate in testa durante tutto il torneo.

La festa potrebbe non finire qui perché domenica prossima la formazione allenata da Girardi si giocherà anche la finale della Coppa Italia di Promozione contro il San Francesco Loano, altra squadra che ha già staccato il pass per l'Eccellenza dopo la vittoria del girone A di Promozione.