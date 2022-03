Il Bogliasco ferma la corsa del Forza e Coraggio

Squadra in casa

Squadra in casa Bogliasco

Tre squadre a pari punti al primo posto nel campionato di Promozione, Girone B, tra queste c'è anche il Forza e Coraggio che contro il Bogliasco poteva mettere la freccia e sorpassare la concorrenza, obiettivo fallito però. I biancorossi infatti fermano la capolista sull'1-1 e continuano a combattere per un posto nei playoff con i loro 29 punti e una gara da recuperare.

La capolsita parte meglio e al 14' passa in vantaggio Cenderello fa la sponda per Verona che da pochi passi mette in rete. La risposta del Bogliasco arriva sul finire della frazione con Fanchini che spara dal limite senza però dare troppi problemi al portiere avversario.

Nella ripresa partenza sprint del Bogliasco che trova subito il pari, Manzi su azione da calcio d'angolo firma il pareggio. La gara particamente finisce qui, il secondo tempo infatti è una sfida a scacchi che non porta a nessuna nuova emozione se non il cartellino rosso a Bedini proprio mentre la gara volge al termine.

Il tabellino

Fc Bogliasco: Valenti, Travaglino, Orecchia, Maggiora, Manzi, Allocca, Altamore (92° Cocurullo), Cimieri, Pintus, Ballari, Fanchini (92° Rossi).

A disp: Gianrossi, Maghamifar, Baudo, Poggi Gi., Bagliano, D'Alessio.

All. Poggi Gu.

Forza e Coraggio: Stradini, D'Imporzano, Mameli, Bedini, Tonelli, Cenderello (75° Mariotti), Cuccolo, Natale, Verona, Erpen (64° Iardella), Shqypi.

A disp: Milone, Pierotti, Rolla, Arena.

All. Gatti

Arbitro: Sig. Filippo Gorlero di Imperia

Assistente 1: Sig. Denis De Scalzi (Imperia)

Assistente 2: Sig. Vittorio Semini (Albenga)

Reti: 14° Verona (F); 47° Manzi (B)

Note: al 90° espulso Bedini per fallo di reazione