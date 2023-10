Genoa, prima la Salernitana poi la Reggiana: le promozioni per i biglietti

Prima l'Atalanta a Bergamo, con settore ospiti già esaurito da tempo, poi la Salernitana venerdì 27 ottobre alle 20,45 in campionato e la Reggiana mercoledì 1 novembre alle 15 in Coppa Italia. Inizia il tour de force per il Grifone che avrà bisogno del solito entusiasmo dei suoi tifosi per continuare l'ottima marcia delle ultime settimane.

Genoa-Salernitana, biglietti in vendita da domani

I biglietti per la sfida con i campani saranno in vendita a partire da domani, venerdì 20 ottobre alle 10 di mattina, e come spiega il sito ufficiale rossoblu questi sono i prezzi base: Tariffa Intera (U16) – Gradinata Laterale: € 25 (€ 15), Gradinata Zena: € 35 (€ 15), Distinti: € 80 (€ 40), Tribuna Inferiore: € 140 (€ 70). Settore Ospiti con obbligo fidelity card: € 30. Si ricorda che I tagliandi di Genoa-Salernitana sono acquistabili con tessera Dna Genoa sul sito ufficiale www.genoacfc.it e i punti vendita Vivaticket. E’ consentito l’acquisto fino a un massimo di 4 titoli di accesso per ciascun intestatario di tessera. Non è richiesta titolarità di tessera invece al Ticket Office, in via al Porto Antico 4 – Ge (orario continuato 10-19, chiuso lunedì 23/10), per i settori di pertinenza dei supporters genoani.

Genoa-Reggiana, i biglietti per la Coppa Italia

Sempre domani alle 10 partirà anche la vendita dei biglietti per la partita di Coppa Italia con la Reggiana con alcune promozioni interessanti: Fino al 27 ottobre fase di prelazione riservata per acquistare a agevolato i tagliandi della partita di Coppa Italia Frecciarossa con la Reggiana. sempre fino al 27 ottobre avrà accesso ai tagliandi a prezzo agevolato anche chi avrà acquistato un biglietto per la sfida alla Salernitana. Inoltre è attiva una speciale promozione con sconto del 40% nei Genoa Store al Porto Antico e in via XII Ottobre 43r, sugli articoli delle linee rappresentanza e training, per coloro che acquistano il titolo di accesso per Genoa-Reggiana.

Queste invece le informazioni per chi vorrà acquistare il biglietto per Genoa-Reggiana dal 28 ottobre in poi: Ticket Office (aperto anche lunedì 30/10), www.genoacfc.it e punti vendita Vivaticket

Da venerdì 20/10 (ore 10) a venerdì 27 solo prelazioni riservate a prezzo agevolato per abbonati ‘23/24

Da sabato 28/10 vendita libera aperta a tutti

Prezzi base: Tariffa Abbonamento / Intera / U16 Abb. / U16

Gradinata Laterale/Nord/Zena: € 10 / € 20 / € 5 / € 10

Distinti: € 20 / € 40 / € 10 / € 20

Tribuna Inferiore: € 40 / € 80 / € 20 / € 40

Settore Ospiti: € 20 (U16: € 10)