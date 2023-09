Entella-Sestri Levante: i biglietti per il derby

La settimana più lunga dell'anno è entrata nel vivo, Entella e Sestri Levante si affronteranno nel derby sentitissimo tra i tifosi. L'appuntamento è al Comunale di Chiavari sabato alle 20,45 e oggi è scattata la vendita dei biglietti.

I biglietti per il derby Entela-Sestri Levante

Queste le modalità indicate sul sito ufficiale dei chiavaresi: A partire da martedì 12 settembre alle ore 15.00 sarà possibile acquistare i biglietti d’accesso alla gara online sul nostro sito, all’Entella Point (da martedì a venerdì con orari 9.00-12.30/15.00-19.00), nelle ricevitorie Etes autorizzate e alla biglietteria dello stadio il giorno della partita (apertura dalle ore 10.00 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle ore 16.00). I tagliandi del settore ospiti saranno in vendita sul sito www.etes.it e nelle ricevitorie autorizzate fino alle ore 19.00 di venerdì 15 settembre. Sul sito dell'Entella ci sono anche tutti i prezzi dei tagliandi.

La gara dell'anno arriva in un periodo non molto felice per entrambe le squadre. Le prime due gare di Serie C hanno visto l'Entella pareggiare con Ancona e Pineto, poco per una formazione che punta alla promozione. Il Sestri Levante ha pagato il salto di categoria perdendo sia con il Pontedera che con la Lucchese, la promozione dalla D è stata una lunga cavalcata ma tra i professionisti è tutta un'altra cosa.