Sampdoria, amichevole internazionale confermata

Si arricchisce con una nuova affascinante sfida internazionale il pre-campionato della Sampdoria. Al calendario delle amichevoli di preparazione al prossimi campionato di Serie A (disponibile a questo link) si aggiunge infatti la gara contro il Besiktas.

Si giocherà sabato 30 luglio 2022 in Turchia alla Vodafone Park Arena di Istanbul. Il calcio d’inizio della gara in terra turca è fissato alle ore 18.00 italiane.

Nel frattempo mister Giampaolo ha commentato il calendario sorteggiato nella giornata di venerdì 24 giugno (a questo link tutte le gare dei blucerchiati). "Quest’anno proprio nel mezzo del campionato c’è il Mondiale - ha detto - è l’unica grande differenza dal passato, ma è una grande differenza. Comunque non è un problema, ci attrezzeremo e alleneremo per non perdere il ritmo partita. Dovremo essere bravi a programmare ogni domenica di pausa una gara di livello alto. Affronteremo questo campionato come tutti gli altri: facendoci trovare pronti".

Sull'avvio in salita contro Atalanta e Juventus al Ferraris ha scherzato: "Male che vada, facciamo quattro punti. Tornando seri, il fattore casa sfortunatamente negli ultimi anni conta sempre meno. Ma ce le giocheremo".