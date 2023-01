Benevento-Genoa 1-2: Puscas all'ultimo secondo regala tre punti a Gilardino

Vittoria all'ultimo respiro per il Genoa che batte 2-1 il Benevento al Vigorito. Nel primo tempo il Grifone domina, va in vantaggio con Coda, colpisce un palo con Gudmundsson e va vicino al raddoppio anche con Aramu. Nella ripresa arriva il pari di Tello che sembra incanalare la partita verso il pari ma al 94' Puscas di testa mette la firma sulla vittoria che permette al Grifone di restare agganciato alla Reggina al secondo posto.

Benevento-Genoa 1-2, la cronaca

Cambia il Genoa che si schiera fin dal primo minuto con il 3-5-2 già visto dall'inizio in Coppa Italia contro la Roma. Gilardino torna a puntare su Coda dal primo minuto con Aramu al suo fianco e Gudmundsson a fare da incursore, rientra tra i titolari anche Sabelli, con Bani squalificato il terzetto di difesa è formato da Ilsanker, ammonito dopo soli 28 secondi di gioco, Vogliacco e Dragusin. Passano undici minuti di studio e poi il Genoa va in vantaggio, Gudmundsson si invola al centro del campo e pesca Coda che in area di rigore incrocia il destro e non lascia scampo a Paleari, ottava rete in campionato per il bomber rossoblu, seconda di fila dopo quella decisiva con il Venezia. Al 18' ci prova il Benevento con El Kaouakibi che sparacchia a lato prima che Coda vada ancora vicino alla rete con un destro ravvicinato che finisce di poco a lato.

E'un Grifone spumeggiante che trova sempre la combinazione giusta per arrivare dalle parti di Paleari, al 20' Aramu devia di tacco la conclusione di Sabelli con il pallone che finisce ancora fuori ma di pochissimo. Il Genoa è in pieno controllo della gara e al 29' il colpo di bilardo da Gudmundsson ispirato dal solito Coda finisce sul palo a Paleari battuto, mentre al 41' è ancora il centravanti con un grande stop e tiro a mettere i brividi al portiere di casa. La prima frazione è quindi un dominio rossoblu che si esaurisce solamente al duplice fischio di Serra che manda i giocatori negli spogliatoi.

Inizia la ripresa e non cambia il copione con il Genoa che già al 52' ha una grossa occasione, Criscito mette in mezzo un pallone pennellato sulla testa di Coda ma questa volta il bomber da poco passi mette fuori. Al 57' la gara gira, il Benevento pareggia con Tello che di controbalzo infila sotto la traversa dal limite dell'area. E'la svolta, gli ospiti si prendono il campo mentre il Genoa cala soprattutto fisicamente e non riesce più a presentarsi dalle parti di Paleari se non al minuto 84' quando Puscas pennella per Frendrup che di testa alza troppo la mira. Al 94' arriva la zampata decisiva, con Puscas che di testa mette dentro la rete della vittoria 1-2

Benevento-Genoa 1-2 | Tabellino e voti

Marcatori: 11' Coda, 57' Tello, 94' Puscas

BENEVENTO (3-5-2) Paleari 6; Veseli 5,5, Capellini 5, Pastina 5,5; El Kaouakibi 6, Karic 5,5 (46' Tello 7), Schiattarella 6 (68' Viviani 6,5), Acampora 6,5, Improta 6; Ciano 5 (46' Simy 6), Forte 5 (78' La Gumina s.v.)

GENOA (3-5-2) Martinez 6; Ilsanker 5,5, Vogliacco 6 (79' Matutto s.v.), Dragusin 7; Sabelli 6, Frendrup 6, Badelj 5,5 (65' Strootman 6), Gudmundsson 7 (65' Sturaro 5,5), Criscito 6; Aramu 6,5 (Yalcin s.v.), Coda 7,5 (68' Puscas 7)

Arbitro: Serra di Torino

Note: Ammoniti: Ilsanker, Forte, Tello, Improta, Sabelli, Schiattarella, Sturaro