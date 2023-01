Benevento-Genoa 1-2, pagelle: Coda sontuoso, Puscas letale

Squadra in casa

Squadra in casa Benevento

Vittoria sul gong per il Genoa che batte il Benevento 2-1 grazie alla rete allo scadere di Puscas. E' lui l'uomo copertina di una giornata che sembrava essersi messa bene per il Grifnone capace nel primo tempo di passare in vantaggio e di dominare grazie ad un super Coda.

Nella ripresa però il Benevento sale di colpi, trova il pari con Tello e mette in difficoltà i rossoblu, sono soprattutto Criscito e Ilsanker a soffrire le avanzate dei padroni di casa. Nel finae però, come detto, ci pensa Puscas a far volare il Grifone

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.