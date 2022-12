Bari-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Mignani e Gilardino

E' tempo di big match nella diciannovesima giornata di Serie B, il Genoa di Alberto Gilardino fa visita al Bari in un vero e proprio scontro diretto essendo entrambe al terzo posto in cadetteria. La città pugliese ribolle di entusiasmo e per la sfida d lunedì 26 dicembre alle 20,30 è previsto il record stagionale di spettatori, saranno circa 40mila i tifosi sugli spalti. Le due squadre sono in ottimi momento di forma, Gilardino sulla panchina del Genoa non ha ancora perso, vincendo le due gare in casa con Frosinone e Sudtirol e pareggiando ad Ascoli. Il Bari è in striscia positiva da otto giornate con due vittorie nelle ultime tre partite.

Bari-Genoa: le scelte di Mignani

Nei padroni di casa si rivede Cheddira dal primo minuto, il bomber è reduce dal Mondiale con il Marocco e rientra proprio nel big match di lunedì. Alle sue spalle gicoheranno Botta e Folorunsho con Maita, Maiello e Benedetti a forma la cerniera di centrocampo.

Bari-Genoa: le scelte di Gilardino

Gilardino non dovrebbe cambiare il Grifone, il tecnico ha trovato la quadra con il 4-3-3 e ha riempito il vuoto a sinistra spostando Sabelli e inserendo Hefti dall'altra parte del campo. Le mosse si sono rivelate buone e a Bari verranno riproposti i titolari anche negli altri settori del campo. In attacco Coda andrà a caccia del gol perduto con Aramu e Gudmundsson ai suoi fianchi. In mediana Jagiello e Frendrup saranno gli scudieri di Strootman.

Bari-Genoa: le probabili formazioni

Bari (4-3-2-1): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Botta, Folorunsho; Cheddira.

Genoa (4-3-3): Semper; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Coda, Puscas.

Bari-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida del San Nicola di lunedì sera sarà trasmessa in tv da Sky che ha dedicato al match i canali Sky Sport Uno, Sport Calcio e Sky Sport, per lo streaming invece sarà attiva la piattaforma Dazn sia su App che sul sito ufficiale, sia Helbiz Live.