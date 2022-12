Bari-Genoa 1-2: Gilardino non si ferma più

Quarto risultato utile consecutivo, terza vittoria su quattro gare, secondo scontro diretto vinto e terzo posto solitario in classifica, Alberto Gilardino ha ridato le ali al Grifone. Il Genoa oggi vince 2-1 la sfida ad altissima quota con il Bari e si regala un Santo Stefano dal sapore dell'impresa, al tappeto infatti va una squadra accompagnata da quasi 50mila tifosi sugli spalti. Un tifo che non spaventa i rossoblu bravi a passare subito in vantaggio, poi però vengono ripresi, ma nel secondo tempo si prendono i tre punti con la rete decisiva di Gudmundsson.

Bari-Genoa 1-2, la cronaca

Gilardino sorprende scegliendo Puscas e non Coda dall'inizio, in porta c'è Martinez che sostituisce Semper influenzato, per il resto dentro la squadra che ha battuto il Frosinone. Nel Bari torna dal primo minuto il bomber Cheddira che ha saltato tutto l'ultimo mese perché convocato nel Marocco per i Mondiali. La scelta del tecnico del Grifone è subito vincente, dopo appena due minuti Aramu inventa per Gudmundsson che entra in area e cede il pallone a Puscas bravo a battere il portiere avversario, la rete ammutolisce i quasi cinquantamila del San Nicola. I padroni di casa provano a rispondere ma al 15' è ancora Genoa con il colpo di testa di Bani che finisce di poco a lato. Nal Bari è Cheddira ovviamente il grimaldello per scradinare la difesa rossoblu, proprio da una sua invenzione parte il contropiede che libera Benedtti al 21', ma il suo tentativo di assist al centro viene fermato da Dragusin.

La sfida scende di ritmo e il Genoa sembra essere in piena possesso della gara e lo dimostra al 27' quando su un lungo cross di Hefti è Jagiello a colpire di testa anche se Caprile blocca senza problemi. Poi però arriva come un fulmine a ciel sereno il pareggio del Bari, Benedetti a destra mette sul secondo palo dove Cheddira tutto solo firma l'1-1 grazie alla dormita di Sabelli. Il laterale del Grifone prova a rifarsi al 40' ma la sua conclusione finisce a lato. Prima della fine altra grandissima occasione per Benedetti ancora una volta con tanto spazio ma il suo tiro è centrale.

Nella ripresa si riparte con gli stessi ventidue della prima frazione, al 47' prima occasione per Folorunsho che prende il tempo a Bani ma poi calcia sull'esterno della rete, subito dopo tentativo centrale di Botta. La risposta del Genoa è con un destro da lontano di Jagiello che colpisce Benedetti e per poco il pallone non finisce in porta. Al 58' nuova svolta nel match: pallone in mezzo, Bani fa da torre e Gudmundsson insacca, secondo gol pesantissimo consecutivo per il gioiellino rossoblu. Il Bari prova a cambiare qualcosa inserendo l'ex rossoblu Salcedo per dare più peso all'attacco. A un quarto d'ora dalla fine Gilardino si copre con Vogliacco al posto di Aramu e con Boci che appena entrato ha subito una buona occasione ma non riesce a infilare in porta il terzo gol rossoblu. Al 93' Martinez è super sul colpo di testa di Salcedo e chiude la sfida, il Genoa vince e continua a volare.

Bari-Genoa 1-2 | Tabellino e voti

Marcatori: 2' Puscas, 33' Cheddira, 58' Gudmundsson

BARI (4-3-2-1): Caprile 6; Dorval 5,5, Di Cesare 6, Vicari 5,5, Mazzotta 6; Maita 6,5 (77' Scheidler s.v.), Maiello 6, Benedetti 5,5 (70' Salcedo 6); Folorunsho 6 (77' Bellomo s.v.), Botta 5,5 (70' Ceter 5,5); Cheddira 6,5.

GENOA (4-3-3): Martinez 6; Hefti 6, Bani 6,5, Dragusin 5,5, Sabelli 5 (76' Boci 6) ; Frendrup 5,5, Strootman 6,5 (94' Ilsanker), Jagiello 6 (76' Sturaro 6); Aramu 6,5 (76' Vogliacco 6), Puscas 6, Gudmundsson 7,5 (83' Yalcin s.v)

Arbitro: Mariani di Aprilia

Note: 42' Benedetti, 50' Folorunsho, 51' Aramu, 57' Botta, 61' Dragusin, 64' Maita, 92' Di Cesare.