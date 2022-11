Battaglia trascina il Baiardo con il Taggia, la gioia del presidente Erriu

Battaglia superstar e il Baiardo torna al successo. I genovesi battono 3-0 il Taggia e si rialzano anche in classifica dove raggiungono il gruppetto della squadre a 11 punti nel cuore della graduatoria di Eccellenza. Mattatore della sfida è Battaglia che segna una tripletta e trascina i compagni al successo. Il bomber infila la palla in rete al 15', poi il Taggia pareggia con il rigore di Fiuzzi ma è a quel punto che Battaglia prende per mano la squadra con le reti del successo al 75' e al 90'.

Al termine della gara esulta anche il presidente Cristina Erriu: "Per quanto riguarda i ragazzi, oggi abbiamo vinto con merito e volontà, anche se avremmo dovuto segnare prima e essere più cinici. A mio avviso la squadra è forte, ma alcune volte se ne dimentica e commette l'errore di adagiarsi. Oggi, abbiamo avuto la forza per vincere nel finale, con un Battaglia sontuoso. Ha realizzato una tripletta splendida e lo ringraziamo. Vorrei però spendere due parole per Pascucci: ha sempre giocato da titolare e sempre a "mille", senza mai risparmiarsi. Lui è nato e cresciuto qui al Baiardo, è un draghetto in tutto e per tutto. Domenica prossima giocheremo contro la Genova Calcio e dobbiamo conquistare punti".