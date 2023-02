Il Baiardo batte la Sestrese, Romei: "Vittoria fondamentale"

Il Baiardo vince 2-1 e resta fuori dalla zona playout con quattro punti di vantaggio sul Taggia, mentre la Sestrese continua nel suo periodo buio e adesso è terzultima a pià cinque sul Finale e quindi sulla retrocessione diretta.

L'importantissimo scontro di ieri è quindi una vitale boccata di ossigeno per i padroni di casa reduci da tre ko consecutivi. E forse anche questa striscia negativa ha inciso su un primo tempo in cui le emozioni latitano, ma il pareggio è risultato che rischia di essere difficile da digerire per tutti e così nella ripresa il Baiardo prima passa con il 2005 Valente e poi al 20' chiude i conti con il bomber Romei. La Sestrese è al tappeto e la risposta arriva solo a un minuto dal termine con Montemagno, decisamente troppo tardi per provare la rimonta. Per i verdestellati, giunti alla dodicesima sconfitta in campionato, seconda di fila dopo quella di Imperia adesso è necessaria un'inversione di tendenza.

Baiardo-Sestrese 2-1, le parole di Romei

Dopo la gara sui canali social Baiardo non nasconde la sua soddisfazione il bomber Romei: "Una vittoria fondamentale per noi: ci siamo presentati con una formazione fortemente rimaneggiata, tra infortuni e squalifiche ma chi è stato chiamato in causa si è fatto trovare piu che pronto.

Abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi, con la giusta cattiveria ed attenzione. Nel primo tempo potevamo gia aprirla in qualche occasione, ma non ci siamo riusciti fino al secondo tempo.

Dopo il vantaggio abbiamo continuato a spingere e abbiamo trovato il raddoppio.

Il gol della Sestrese nel finale ci ha fatto soffrire per alcuni minuti ma siamo rimasti compatti e abbiamo portato a casa questi 3 punti importantissimi".