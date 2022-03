Baiardo, Ruffino: "Con il Rapallo Rivarolese sconfitta giusta, pronti a ripartire"

La sconfitta 4-1 contro il Rapallo Rivarolese è stato un esordio da incubo nei playoff Promozione di Eccelenza per il Baiardo. La squadra genovese non è riuscita ad arginare la forza dei ruentini, come spiega l'autore dell'unico gol Andrea Ruffino: "L'inizio è stato brusco, loro hanno da subito tenuto un ritmo molto alto e noi non ci siamo fatti trovare prontissimi.Durante il primo tempo però abbiamo reagito bene, ci siamo difesi molto bene e abbiamo recuperato la concentrazione per il secondo tempo che però è stato un po' viziato dagli episodi. Il 4-1 è forse un risultato un po' severo ma il calcio è anche questo e loro hanno meritato di vincere" .

Il gol non rende meno amara la sconfitta: "Purtroppo è servito a poco anche se certo segnare è sempre una nota positiva. Avrei preferito portasse qualche punto. Peccato aver preso poi goal pochi minuti dopo perchè stavamo giocando bene e forse si sarebbe potuta recuperare la partita" spiega Ruffino sui social della società genovese.

Domenica seconda giornata contro il Canaletto: "Il prossimo turno sarà tosto, ma ora saranno tutte partite difficili. Affrontare squadre già incontrate a mio vedere potrebbe rivelarsi più difficile, ti conoscono e quindi conoscono sia i tuoi punti di forza che i tuoi punti deboli. Sicuramente vogliamo rifarci e cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi e prendendo spunto dagli errori del primo turno".