Baiardo, Repetto: "Abbiamo tutto per risalire la china"

Gabriele Repetto da ieri è ufficialmente il nuovo allenatore del Baiardo, squadra che milita in Eccelenza. Il mister, sulle pagine social del club inizia dai ringraziamenti: "Innanzitutto consentitemi di ringraziare Flavio Pareto, perché ha sempre creduto in me e due anni e mezzo fa mi ha portato al Baiardo, facendomi conoscere una società meravigliosa, solida e formata da persone preparate e validissime. Ringrazio enormemente la Presidentessa Cristina Erriu, il direttore sportivo Fabrizio Barsacchi, Luca Gattiglia, Mauro Medone, Fabio Briozzo e sua moglie Sabrina, perché hanno apprezzato le mie doti tecniche e umane; non posso far altro che promettere loro più del massimo impegno per non deluderli. Mi hanno sempre accontentato e supportato, e ora che ho questa grossa chance non me la farò sfuggire. Sono felicissimo, perché è il coronamento di un percorso iniziato con l'aver portato i 2005 alle finali regionali, proseguendo con la qualificazione ai regionali con i 2007, fino all'approdo sulla panchina dell'Eccellenza".

Un pensiero va al suo predecessore: "Voglio spendere due parole per il collega Claudio Paglia, mister preparato e serio, che purtroppo ha pagato la dura legge del nostro mestiere. Per quanto riguarda la squadra, invece, sono certo che abbia i mezzi tecnici per risalire la china e mi aspetto una reazione sin dalla prossima partita casalinga contro il Finale Ligure. In questi giorni farò le mie valutazioni, ma ho già le idee chiare. Ho parlato ai ragazzi e detto loro cosa voglio e so che loro non mi deluderanno. Ultima cosa: grazie alla società per avermi permesso di lavorare anche in prima squadra con il mio amico e collaboratore Ceresa e di avere come dirigente una vecchia gloria del Baiardo, ovvero Cileone".