Baiardo, Battaglia e Romei in coro: "Vittoria sul Rapallo Ruentes molto importante"

Prima vittoria stagionale per il Baiardo che batte il quotato Rapallo Ruentes al ternine di un match spettacolare concluso 4-3. I genovesi si sbloccano e adesso possono guardare al futuro con maggiore serenità.

A commentare la sfida è Battaglia sui social della società, autore di un gol e due assist: "Siamo partiti bene portandoci meritatamente sul 2-0, poi è arrivato il loro gol poco prima dello scadere ed è subentrata un po' di ansia. Nella seconda frazione siamo ritornati in campo belli carichi, ma loro non mollavano e in pratica è come se ci fossero state tre partite in una. Sono felice, perché era fondamentale vincere per toglierci dall'ultimo posto che non meritavamo affatto.

Ho segnato un gol e fatto due assist, che per un attaccante valgono tanto comunque".

Primi gol stagionali per il bomber Romei: "Era una partita troppo importante per noi contro una squadra di qualità, ma dovevamo sbloccarci e raggiungere i 3 punti dopo le prime 3 partite in cui abbiamo raccolto sicuramente meno di quanto meritavamo.

Siamo stati molto bravi ad approcciare la partita nel modo giusto e a portarci sul 2 a 0, e ancor più bravi a reagire colpo su colpo quando loro accorciavano le distanze. Per quanto riguarda i miei gol sono felice di essermi sbloccato e devo ringraziare il mio compagno di reparto Battaglia per i 2 assist!"