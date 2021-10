Rapallo, vittoria sulla capolista Baiardo e secondo posto in classifica

Squadra in casa

Angelo Baiardo

Quarta vittoria di fila per il Rapallo Rivarolese che questa volta piazza il colpo grosso. I ruentini vincono in casa della prima della classe, il Baiardo, per 1-0 e si lancinao verso i piani altissimi della classifica del campionato di Eccellenza girone B. Con questo successo infatti ora sono secondi insieme all’Atheltic Albaro con 13 punti a meno tre proprio dal Baiardo che incassa oggi la seconda sconfitta stagionale.

La cronaca di Baiardo-Rapallo Rivarolese

Le due formazioni si affrontano a viso aperto, i padroni di casa perché sono primi e vorrebbero provare la prima fuga stagionale, gli ospiti perché sono reduci da tre vittorie di fila e non hanno nessuna intenzione di fermarsi.

Ne esce così un match veloce in cui le prime occasioni sono tutte dei padroni di casa ma la retroguardia ospite non crolla sotto i colpi di Romei, Oliviero e Battaglia. Quest’ultimo nel primo tempo esce dal campo infortunato ed è una grave perdita per la capolista.

Non è però l’unica brutta notizia di giornta per il Baiardo, al 58’ infatti arriva la rete che consegna la vittoria al Rapallo: Carbone è bravo prima a recuperare palla e poi ad inventarsi una conclusione a girare sul secondo palo che non lascia scampo al portiere avversario. Un gran bel gol che vale tre punti importantissimi.

Nel prossimo turno la capolista se la vedrà con il Rivasamba in trasferta, altra sfida delicata contro una squadra che ha undici punti e vorrebbe rientrare sul treno delle migliori. Per il Rapallo la caccia al pokerissimo sarà nel match contro il Canaletto Sepor che oggi ha pareggiato con la Sestrese ultima in classifica 1-1.