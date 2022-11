Battaglia e Pascussi in coro: "Baiardo, la vittoria è meritata"

Un 3-1 senza appello con un protagonista sutti: Battaglia, autore dei tre gol che hanno deciso la gara tra Baiardo e Taggia. Ed è proprio il mattatore di giornata a commentare la partita sui social della società: "Vittoria meritata sicuramente. Abbiamo fatto un fine primo tempo e un inzio secondo tempo sottotono, e stavamo per pagarla cara. Sono contento per la tripletta, non è una cosa che succede ogni domenica, e per la vittoria di oggi che ci serviva".

Baiardino doc, Francesco Pascucci è una delle note liete di questa prima parte di stagione. Sempre titolare e tra i migliori in campo per grinta, determinazione e qualità, Francesco commenta così il match vinto ieri contro il Taggia: "È stata una bella partita e a mio parere abbiamo meritato di vincere.

Abbiamo tenuto il possesso del pallone e siamo stati padroni del campo per lunghi tratti della partita, tranne forse a fine primo tempo e inizio secondo; è stata una vittoria di squadra, nonostante la super giornata di Battaglia che ci ha trascinati alla vittoria. Siamo contenti per i tre punti, vogliamo continuare in questo miglioramento che stiamo avendo sia del gioco, che dei risultati perché penso che la classifica attuale non rispecchi i nostri veri valori"