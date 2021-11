Baiardo, Merialdo archivia il ko e rilancia: “Con il Molassana torniamo a vincere”

La capolista è in difficoltà. Il Baiardo da due settimane a questa parte ha smesso di volare: due sconfitte di fila contro Rapallo Rivarolese e Rivasamba hanno fermato la fuga dei genovesi che sono sempre primi in classifica nel Girone B di Eccellenza, ma sono stati affiancati proprio dal Rapallo mentre alle spalle sono molto vicine sia la Fezzanese che Athletic Albaro e Rivasamba.

Merialdo carica il Baiardo

La missione ora è ripartire e domenica l’occasione è ghiotta perché la sfda sarà contro l’ultima in classifica, il Molassana, Merialdo però non si fida: “Ci aspetta una partita difficile contro un avversario che proverà a farci male. Daremo il massimo come sempre, questa volta ancora di più perché vogliamo assolutamente tornare alla vittoria”. Queste le sue parole ai canali social della società.

Due sconfitte di fila, ma nell’ultima per il giocatore del Baiardo è arrivata la soddifsazione del primo gol stagionale: “Purtroppo non è servito a portare a casa punti, è un peccato perché potevamo strappare il pareggio” e invece contro il Rivasamba è arrivata la sconfitta 2-1, “Potevamo fare di più, anche se avevamo qualche defezione in squadra”.

Nessun alibi e nessun dramma per le due sconfitte: “Siamo una bella squadra e un buon gruppo anche fuori dal campo – spiega Merialdo - dobbiamo ancora crescere perché il potenziale per divertirci, fare un bel campionato e toglierci delle soddisfazioni c’è tutto”. Prossimo appuntamento per dimostrarlo contro il fanalino di coda Molassana, un’occasione per tornare ala vittoria e restare in vetta al campionato per il Baiardo.